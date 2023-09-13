الليلة.. "كل الزوايا" يناقش جهود الدولة فى استرداد الآثار المهربة

يناقش برنامج "كل الزوايا" في الفقرة الأولى من حلقة اليوم الأربعاء على قناة "أون"، كيف نجحت مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية منذ عام 2014، وجهود استرداد القطع الأثرية المهربة للخارج بطرق غير شرعية خلال الفترة المقبلة.

البرنامج من تقديم الإعلامية سارة حازم طه، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، على قناة "ON".

برنامج "كل الزوايا" الأربعاء على شاشة قناة on

من المقرر أن تستضيف الإعلامية سارة حازم طه فى الفقرة الأولى شعبان عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج، تناقش الإعلامية سارة حازم طه، كيف أعادت "حياة كريمة" بناء الإنسان المصري في القرى الأكثر فقرا، ومن المقرر أن تستضيف في هذه الفقرة كلا من الدكتورة لميس مكي نائب رئيس القطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، وهبة الشرقاوي مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة.

تقدم الإعلامية سارة حازم برنامجها الجديد "كل الزوايا"، كل يوم أربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة قناة on.