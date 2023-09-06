"كل الزوايا" مع سارة حازم يناقش ملف الزيادة السكانية على ON

بمناسبة انعقاد واستمرار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، يناقش برنامج "كل الزوايا" في إحدى فقراته ملف الزيادة السكانية.

البرنامج من تقديم الإعلامية سارة حازم طه، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، على قناة "ON".

برنامج كل الزوايا على أون

من المقرر أن تستضيف الإعلامية سارة حازم طه في الفقرة كلا من الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وانطلقت، أمس، فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر خلال الفترة من 5– 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة، ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.

كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.