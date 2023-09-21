مستشار رئيس الوزراء الأسبق: دور الدولة حماية المواطنين الذين لا يملكون دخلًا

علّق مستشار رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد السمان، على اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، مع الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وفريق عمل برنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وذلك على هامش افتتاح الرئيس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف الأسبوع الجاري.

مصر تشهد تحديات كبيرة

وقال، خلال لقائه على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، إن مصر تشهد تحديات كبيرة للغاية، خاصة أن هناك عدة مشكلات داخليا تتأثر بها الفئات الأقل دخلًا والأكثر فقرًا، نتيجة لعوامل مثل جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية، مع بعض الإجراءات من الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة أدت إلى زيادة التضخم.

وطمأن "السمان" المواطنين بأن الدولة على إثر التضخم والأزمات التي مرت عليها خلال الـ3 سنوات الماضية تقوم بدورها في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، منوهًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المشروعات التنموية والقومية في محافظة بني سويف وهي أحد أكبر محافظات الصعيد التي تعاني الفقر في مصر وليس ذلك بجديد.

افتتاح مشروعات بنى سويف

وتابع أن المواطنين في انتظار خطوات ومبادرات رئاسية أخرى خلال الفترة المقبلة من محافظتى قنا والمنيا إلى جميع المحافظات الأشد احتياجا للاهتمام بها، والتي لديها إحساس بأن مصر تتجاهلها، خاصة أن افتتاح مشروعات بني سويف رسالة بدور الدولة في حماية المواطنين الذين لا يملكون مصدر دخل، ولذلك توجد مبادرات عديدة مثل "حياة كريمة" وغيرها تثبت أن الدولة تبذل جهودها لدعم مواطنيها بكافة الأشكال المختلفة.