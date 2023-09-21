الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"شارك في أكتوبر بالكتابة واختار يوم الهجوم".. هيكل والحرب من داخل "الأهرام"

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

خطة كبيرة جدا كانت تجري على قدم وساق للإعداد لحرب أكتوبر، وشارك فيها أسطورة الصحافة المصرية محمد حسنين هيكل بالتخطيط وكتابة المقالات وغيرها من أساليب الخداع، وفي كتابه "75 نجما في بلاط صاحبة الجلالة"، يورد الكاتب فتحي رزق التفاصيل الكاملة لمشاركة محمد حسنين هيكل في حرب أكتوبر.

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يقول: “عندما تولى الرئيس السادات السلطة في مصر كان هيكل أقوى مسانديه في الحكومة وفي السياسة وفي الصحافة، وكسب هيكل معركة الصراع الجاد مع مراكز القوى وهو التعبير الذي أطلقه هو نفسه على صقور الاتحاد الاشتراكي وهو ما اعترف به السادات نفسه عندما حكى تفاصيل الأسابيع والأيام الأخيرة في ذلك الصراع المرير على السلطة، والذي انتهى بإبعاد كل الخصوم فيما سمي بحركة التصحيح أو بثورة التصحيح كما يقول أنصار السادات”.

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وقال السادات إنه كان يرسل ابنته برسائل لمحمد حسنين هيكل في منزله وفي جريدة “الأهرام” خوفا من أن تعرف مراكز القوى تفاصيل خطة التخلص منهم، وهم الذين كانوا يراقبون السادات وكل تحركاته تمهيدا للانقضاض عليه.

وشارك هيكل السادات في الإعداد لحرب أكتوبر فيما سمي بإعداد المسرح السياسي، وخطة الخداع الاستراتيجي من خلال كتابات هيكل، مثل مقال "تحية للرجال" الذي حدد فيه صعوبات عبور القوات المصرية لقناة السويس ودخولها في معركة ضد القوات الإسرائيلية ونشر أخبار مثل إرسال ضباط الجيش لأداء فريضة الحج وغيرها، بل إن مركز الدراسات بالأهرام قدم الدراسة الخاصة باختيار يوم الهجوم وهو يوم عيد الغفران.

محمد حسنين هيكل السادات حرب اكتوبر الاهرام أكتوبر

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