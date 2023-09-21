الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" يواصل التصدر اليومى لشباك التذاكر المصرى للأسبوع الثانى

فوي
فوي

واصل فيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج وعدد كبير من النجوم تصدر إيراد شباك التذاكر المصري اليومي للأسبوع الثاني على التوالي؛ بعد أن حقق نجاحًا مميزًا الأسبوع المنقضي.

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي"

وفي أول أيام الأسبوع الثاني لعرضه أمس الأربعاء، استطاع الفيلم تحقيق إيرادات بقيمة 650 ألف جنيه؛ لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 6 ملايين جنيه وهي إيرادات مميزة لفيلم عرض في نهاية موسم الصيف السينمائي، بعد أن حققت مجموعة كبيرة من الأفلام إيرادات مميزة خلال موسمي عيد الأضحى والصيف.

فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة محمد فراج تدور قصته حول شخصية "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا.

"فوي فوي فوي" في المقدمة.. التفاصيل الكاملة لإيرادات أفلام شباك التذاكر

يقرر حسن خلال أحداث الفيلم التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر في هذه الرحلة، ويلتقي بالعديد من الشخصيات، منهم صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

وخلال الساعات الماضية رشحت لجنة اختيار الفيلم المصري للأوسكار الفيلم الجديد ليمثل مصر في القائمة الأولى من قائمة الأفلام الأجنبية المرشحة للأوسكار، وهو ما أحدث حالة من السعادة لدى القائمين على الفيلم الجديد خلال الساعات الماضية.

أبطال فيلم "فوي فوي فوي"

يشارك في بطولة فيلم "فوي فوي فوي" مع الفنان محمد فراج مجموعة كبيرة من النجوم منهم نيللي كريم وطه دسوقي وبيومي فؤاد وبسنت شوقي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال.

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