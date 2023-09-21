اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، باشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم.

توقف المؤسسات الحكومية وعلى رأسها التعليمية

وقد أكد محمد إبراهيم مراسل القناة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب أفرزت في السودان واقعًا غاية في السوء على حياة السودانيين، ومعظم السودانيين فقدوا وظائفهم، والكثير من الموظفين الحكوميين لا يتقاضون رواتبهم، ومع تزايد أيام الحرب التي مر عليها 5 أشهر قد تتفاقم الأزمة أكثر ويتفاقم النزوح.

وأضاف، أنه في ظل هذا الوضع توقفت المؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، من المدارس والجامعات، وتوقفت الدراسة بمدن السودان المختلفة، حتى المدارس في عدد من الولايات التي تستقبل النازحين فتحت مدارسها لإيواء النازحين، فلا مكان فيها للدراسة.

وعلى صعيد آخر شهدت مدينة بورتسودان اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في أول مواجهة مسلحة بالمدينة الساحلية منذ اندلاع الحرب، فيما التهمت ألسنة اللهب مبان شهيرة في العاصمة السودانية.