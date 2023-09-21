الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، باشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم.

توقف المؤسسات الحكومية وعلى رأسها التعليمية

وقد أكد محمد إبراهيم مراسل القناة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب أفرزت في السودان واقعًا غاية في السوء على حياة السودانيين، ومعظم السودانيين فقدوا وظائفهم، والكثير من الموظفين الحكوميين لا يتقاضون رواتبهم، ومع تزايد أيام الحرب التي مر عليها 5 أشهر قد تتفاقم الأزمة أكثر ويتفاقم النزوح.

وأضاف، أنه في ظل هذا الوضع توقفت المؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، من المدارس والجامعات، وتوقفت الدراسة بمدن السودان المختلفة، حتى المدارس في عدد من الولايات التي تستقبل النازحين فتحت مدارسها لإيواء النازحين، فلا مكان فيها للدراسة.

وعلى صعيد آخر شهدت مدينة بورتسودان اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في أول مواجهة مسلحة بالمدينة الساحلية منذ اندلاع الحرب، فيما التهمت ألسنة اللهب مبان شهيرة في العاصمة السودانية.

الجيش الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع العاصمة السودانية الخرطوم

مواد متعلقة

السعودية تدعو لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنسانى فى السودان

"القاهرة الإخبارية": خروج المستشفيات فى الخرطوم عن الخدمة إثر الاشتباكات (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية الخميس 21-9-2023

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21-9-2023

3 مباريات فى الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟