الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": معظم السودانيين فقدوا وظائفهم منذ نشوب الحرب

الحرب في السودان
الحرب في السودان

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأجواء مضطربة تمامًا وتحديدًا في مدن العاصمة المثلثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، ومنذ صبيحة اليوم شن الدعم السريع هجومًا على قيادة الجيش وظلت الاشتباكات في محيط قيادة الجيش لساعات.

الحرب في السودان 

وأكد محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب أفرزت في السودان واقعًا غاية في السوء على حياة السودانيين، ومعظم السودانيين فقدوا وظائفهم، والكثير من الموظفين الحكوميين لا يتقاضون رواتبهم، ومع تزايد أيام الحرب التي مر عليها 5 أشهر قد تتفاقم الأزمة أكثر ويتفاقم النزوح.

وأضاف في حديثه، أنه في ظل هذا الوضع توقفت المؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، من المدارس والجامعات، وتوقفت الدراسة بمدن السودان المختلفة، حتى المدارس في عدد من الولايات التي تستقبل النازحين فتحت مدارسها لإيواء النازحين، فلا مكان فيها للدراسة.

التعليم في السودان 

وذكر أنه حتى هذه اللحظة لا مؤشرات لبداية عام دراسي جديد في السودان، كل المدارس متوقفة، وأصبح التعليم في خطر كبير في السودان، وربما لن تفتح المدارس قبل نحو 6 أشهر، ووقتها سيتجاوز الطلاب المراحل التي فاتت عليهم بسبب الحرب.


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محمد ابراهيم القاهرة الإخبارية الحرب في الخرطوم مطروح للنقاش الحرائق بالسودان

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