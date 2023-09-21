التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في انقلاب سيارة أعلى كوبري طرة

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة نصف نقل من أعلى كوبري شمال طرة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

وكان لقي أحد مصابي حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري طرة بدائرة قسم شرطة المعادي مصرعه أثناء تلقيه الإسعافات داخل مستشفى مبرة المعادي.

وأصيب شخصان إثر انقلاب سيارة من أعلى كوبري شمال طرة بمنطقة المعادى، وتسبب الحادث في سقوط السور الحديدي للكوبري

وتم نقل المصابين لمستشفى مبرة المعادى، ورفع السيارة والأسوار من مكان وقوع الحادث.

رجال المباحث يتلقون بلاغ الحادث

تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بانقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى، مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص إصابة السائق ومساعده وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.