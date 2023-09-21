الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مهسا أمينى وإيلون ماسك مرشحان لجائزة "ساخاروف"

مهسا أميني وإيلون
مهسا أميني وإيلون ماسك

رشح البرلمان الأوروبي، مهسا أميني، التي أصبحت رمزًا للحركة الاحتجاجية في إيران ضد وضع الحجاب بعد وفاتها عام 2022، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لنيل جائزة ساخاروف، وهي أعلى جائزة في الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

واقترحت التكتلات السياسية الرئيسية الثلاثة في البرلمان الأوروبي منح هذه الجائزة لمهسا أميني وحركة "امرأة، حياة، حرية" التي أشعلتها وفاتها.

وتوفيت الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وسيعلن الفائز بالجائزة في أكتوبر، وسيقام احتفال توزيع الجوائز خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج في ديسمبر.

كذلك، اقترح اسم مالك شركة تويتر سابقا (إكس حاليا) إيلون ماسك، وأحدث الملياردير الذي يدعو إلى رؤية راديكالية لحرية التعبير هزة في سياسة الاعتدال في المحتوى على هذه الشبكة الاجتماعية، خصوصًا من خلال إعادة حسابات شخصيات حظرت من المنصة، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

البرلمان الاوروبى مهسا أميني إيران جائزة ساخاروف إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي الاوروبي

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