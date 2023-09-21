الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يلتقى زيلينسكى اليوم لبحث الوضع على خطوط التماس

بايدن وزيلينسكي في
بايدن وزيلينسكي في لقاء سابق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

 

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "يريد الرئيس جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الخميس الـ21 من سبتمبر الجاري، الاستماع إلى تقييمه للوضع في منطقة الصراع".

 

وأضاف: "يريد بايدن خلال هذا الاجتماع أن يتلقى تقييما للوضع في ساحة المعركة مباشرة من القائد الأعلى لأوكرانيا"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

 

وكان مصدر مطلع أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يزور البيت الأبيض الخميس في خضم مساع يبذلها لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده في تصديها للغزو الروسي.

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الخميس.. زيارة ثانية مرتقبة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض

قرار تسليم كييف صواريخ ATACMS لم يحسم بعد

 

من جهة أخرى، أكد كيربي أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا بشأن توريدات صواريخ ATACMS  التي يصل مداها إلى 300 كلم، لأوكرانيا.

 

وقال كيربي للصحفيين: "نواصل المناقشات بين هيئاتنا حول أنظمة السلاح هذه، لكننا لم نتخذ أي قرار بعد".

 

وأضاف كيربي أن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS لا تزال على الطاولة.

 

وكان مصدر في البنتاجون أكد في وقت سابق أن واشنطن لم تحسم بعد قرارها تسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيارة زيلينسكي المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

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"الإدارة الأمريكية" تقترب من الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "ATACMS"

كما تناقلت تقارير وسائل إعلام أمريكية في الفترة الأخيرة، حول أن الإدارة الأمريكية باتت قريبة من اتخاذ قرار بتسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا.

 

وأشارت مصادر أخرى إلى أن أوكرانيا تضغط على الولايات المتحدة، على أمل الحصول على هذه الصواريخ قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الجاري.

 

وبلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، أكثر من 43 مليار دولار.

منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي لقاء بايدن وزيلينسكي الحرب الروسية – الأوكرانية صواريخ ATACMS طويلة المدى تقييم الوضع الميداني

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