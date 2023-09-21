عاجل.. توصيات بتطعيم الأمريكيين بجرعات من لقاح "كوفيد" المعدل

أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة أنه يتعين على معظم الأمريكيين الحصول على لقاح "كوفيد-19" المعدل، وموافقة مستشاري مراكز الوقاية على الجرعات الجديدة لأي شخص من عمر 6 أشهر فأكبر.

وجاء إعلان المسؤولين أن مستشاري مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وافقوا على جرعات اللقاح الجديدة لأي شخص من عمر 6 أشهر فأكبر، وتبعهتها موافقة مدير المراكز على توصية اللجنة.

يشار إلى أن خطورة جائحة "كوفيد-19" انحسرت إلى حد ما ولكن مازالت هناك آلاف من حالات إيداع المستشفيات ومئات الوفيات في الولايات المتحدة كل أسبوع نتيجة للمرض.

كما زادت أعداد إيداع المستشفيات منذ أواخر الصيف، بالرغم من أن أحدث البيانات تشير إلى أن العدوى ربما تكون في تراجع، خاصة في جنوبي الولايات المتحدة.

من جهتهم يشعر الخبراء بالقلق من تراجع المناعة الناجمة عن لقاحات وحالات إصابة سابقة لدى العديد من الناس، "وقد تنقذ جرعة جديدة الكثير من الأرواح".

ويأمل الأطباء في حصول ما يكفي من الأشخاص على اللقاح للمساعدة في تجنب "حالة وبائية ثلاثية" مثل العام الماضي عندما ابتليت المستشفيات بموسم انفلونزا مبكر وتفشي للفيروس التنفسي المخلوي البشري، وارتفاع شتوي جديد في معدل الإصابات بـ"كوفيد".

اتجاهات مقلقة قبل موسم الشتاء

وفي سبتمبر الحالي، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي… الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، كما أن حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، وتتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدّة".

وأوضح أنّ 43 دولة فقط -وهذا أقل من رُبع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة- تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن كوفيد، و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.