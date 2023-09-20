الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات الجيزة تسدل الستار عن 4 قضايا للإتجار بالمواد المخدرة بالبدرشين وبولاق الدكرور

محكمة
محكمة

شهدت ساحة محكمة جنايات الجيزة العديد من القضايا التي صدرت بها أحكام تراوحت بين الحبس 6 سنوات و3 سنوات و7 سنوات وغرامات مالية نستعرض تفاصيل تلك الأحكام خلال السطور التالية

السجن 6 سنوات لسائق لاتجاره في المخدرات بالبدرشين

وفي نفس السياق قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "سائق" بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بالبدرشين.

 وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “ رقم 13321 لسنة 2023 جنايات البدرشين” أن المتهم "علاء.ن"، سائق، محبوس، أحرز في يوم 9 يوليو لعام 2023، بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها.

جنايات الجيزة تعاقب كهربائي بالسجن 3 سنوات لإتجاره بالحشيش في البدرشين 

وفي نفس السياق عاقبت محكمة جنايات الجيزة، "كهربائي" بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “995 2023 جنايات البدرشين” أنه في يوم 11 يناير لعام 2023.. أحرز المتهم  “شريف.ج، كهربائي” بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا" نبات الحشيش القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح ناري غير مششخن "محدث صوت محول"، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" دون مصوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

السجن المشدد 7 سنوات لسيدة حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم بولاق الدكرور 

وفي نفس السياق عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بغير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالت النيابة العامة، في القضية رقم 10427 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور المتهمة "نجلاء.م.ع" 41 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد أن وجهت إليها تهمه إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وتضمنت التحقيقات.. أن ملازم شرطة بقسم شرطة بولاق الدكرور، أكد بأنه حال تواجده بديوان القسم للتفتيش على الزيارات حضرت إليه المتهمة، وقدمت له شنطة بلاستيكية سوداء لإدخالها لأحد المتهمين وبتفتيشها، عثر بداخلها على كيسين يحوون مادة مخدرة ولفافة لجوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه عمليتي الضبط والتفتيش..أقرت له بإحرازها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لأحد المتهمين بداخل الحجز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية، وأحالتها إلي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

معاقبة عامل مقهى بالسجن 6 سنوات لاتجاره في الحشيش بالبدرشين 

وفي نفس السياق قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "عامل بمقهى" بالسجن لمدة 6  سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بالبدرشين.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “ 11014 لسنة 2023 جنايات البدرشين” أن المتهم  "سليمان.ج"، عامل بمقهي، محبوس، أحرز في يوم 27 مايو لعام 2023، بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا" الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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