الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاجل.. تفاصيل لجنة تطوير مدينة دمياط الجديدة

دمياط الجديده
دمياط الجديده

استقبل  المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الدكتورة أماني ممدوح هاشم وسامح مجدي ممثلي الادارة العامة للتطوير المؤسسي بمقر جهاز المدينة لعقد الاجتماع التنسيقي لممثلي التطوير المؤسسي بالهيئة بمدينة دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وبورسعيد الجديدة؛ لمناقشة ملفات التطوير المؤسسي لعام 2023-2024م، يأتي ذلك فى ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الارتقاء بالأداء الموسسي لقطاعات الهيئة وأجهزتها من خلال تطوير الأساليب والنظم واللوائح والهيكل التنظيمي والإداري للوصول إلى سبل التميز والتحسين المستمر للأداء المؤسسي طبقًا لرؤية مصر 2030م.

وأكد المهندس رئيس الجهاز، في كلمته أنه لابد من العاملين بأجهزة المدن الجديدة التركيز على سرعة الاستجابة لأعمال التطوير المؤسسي في كافة أوجه التطوير وإعداد فريق عمل محدد المهام كلا فيما يخصه معتمدًا على قاعدة البيانات والبنية التنظيمية للوصول الى مرحلة التحول الرقمي والتطوير المؤسسي طبقًا لرؤية التطوير المستهدف 2030م، لما تتمتع به المدن الجديدة من إمكانيات ومقومات التطوير.

تأهيل المشروعات الخضراء الذكية 

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تأهيل 18 مشروع  بالفئات الستة التي تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، تمهيدًا للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، حيث جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة التي استمرت أعمالها خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري، لاختيار 3 مشروعات عن كل فئة، والتي ضمت ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست اهتمام الدولة المصرية بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة تُعد من المبادرات الرائدة التي تستهدف وضع حلول لتلك القضية، كما حققت نجاح كبير في مرحلتها الأولى وقدمت محافظة دمياط خلالها مشروعات ناجحة وفعالة.

فيما وقد ثمنت محافظ دمياط، جهود اللجنة  لإجراء مقابلات مع المتقدمين وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير التي حددتها المبادرة والتي تتضمن 6 فئات "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

دمياط الجديدة محافظة دمياط المهندس محمد خلف الله دمياط منال عوض

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