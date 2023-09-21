الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة اللبنانى لـ"الوثائقية": المستشفى الميدانى المصرى فى خدمة مختلف الجنسيات

وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني

قال وزير الصحة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض، إن المستشفى الميداني العسكري المصري في لبنان لا يخدم الشعب اللبناني فقط، بل يخدم عددًا كبيرًا من مختلف الجنسيات بسبب الأزمات التي تمر بها المنطقة.

التعاون المصري اللبناني 

وأكد وزير الصحة اللبناني، خلال حواره لكاميرا برنامج "عن قُرب" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "الوثائقية"، أن المنطقة العربية تعاني من أزمات عدة، ولهذا وصل عدد النازحين في لبنان إلى ربع السكان.

الخدمة الطبية بالمجان 

وفي سياق متصل، قال العميد وائل فوزي، مدير المركز المصري الاستشفائي بلبنان، إن هناك تنظيمًا كاملًا داخل هذا الصرح الطبي، معلقًا: "هذه هي مهمتنا الأساسية ويتم استقبال جميع المرضى القادمين يوميًا وتقديم الكشف الطبي بالأدوية بصورة مجانية في مختلف التخصصات".

وأشار أحد الصيادلة في المستشفى، إلى أنه يتم ضخ الأدوية يوميًا، معبرًا: "نسير وفق خطة منظمة في تسليم الأدوية وطلبها، ويتم توفير الأدوية قبل بداية المواسم".

وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض عن قرب الوثائقية المستشفى الميداني العسكري بلبن

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