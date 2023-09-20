الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس يفتتح مبنى خدمات بكنيسة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين بالإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني مساء، اليوم الأربعاء، مبنى خدمات "الحمامة الحسنة" بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية.

ويضم مبنى "الحمامة الحسنة"  قاعة مناسبات وفصول لمدارس الأحد وقاعة اجتماعات كبيرة ومركز ثقافي إلى جانب صالة ألعاب.

جاء ذلك في إطار زيارة قداسته للكنيسة لإلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي فيها.

وأشاد قداسة البابا في مفتتح عظة الاجتماع بتاريخ كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين، شاكرًا آبائها وشعبها على محبتهم واهتمامهم بتطوير الكنيسة، مشيرًا إلى جهود القديس القمص بيشوي كامل في بناء الكنيسة.

وروى قداسة البابا بعضًا من ذكرياته الشخصية مع الكنيسة حين بناها القمص بيشوي كامل كنيسة صغيرة، وقتما كان قداسته طالبًا في جامعة الإسكندرية وشارك في اجتماع للشباب نظمه "أبونا بيشوي" في هذه الكنيسة، وأنه تردد على الكنيسة عدة مرات.

وأثنى قداسة البابا على دور اللواء عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية الأسبق وسماحه بتوسعة وتجديد الكنيسة، كما أشاد بجهود المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في الاهتمام بها أيضًا.

كان قداسة البابا ترأس، مساء اليوم عظة الأربعاء الأسبوعية، بكنيسة السيدة العذراء مريم، والقديس بابا كيرليس عمود الدين بالإسكندرية.

وشارك قداسته في  صلوات العشية بالكنيسة ذاتها قبيل إلقائه العظة الأسبوعية ليوم الأربعاء بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون، الأساقفة العموم بالإسكندرية، وبحضور كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة.

البابا تواضروس خدمات بكنيسة العذراء

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