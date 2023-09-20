لافروف: الغرب مسئول بشكل مباشر عن انهيار الأوضاع فى أوكرانيا

قال وزير الخاجية الروسي سرجي لافروف، اليوم الاربعاء، لا نية حقيقية لدى الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا الى امريكا تتدخل بشئون الدول لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأضاف لافروف، أن الغرب مسئول بشكل مباشر عن انهيار أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

واتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الغرب بالتحول "الانتقائي" إلى معايير الأمم المتحدة ومبادئها على أساس كل حالة على حدة "بناء على احتياجاتهم الجيوسياسية الضيقة"، وفي حديثه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال، إن ذلك أدى إلى "زعزعة الاستقرار العالمي" و"تفاقم بؤر التوترات الجديدة" التي تهدد بنشوب صراع عالمي.

روسيا تسيء استخدام الاتفاقية



وطلبت أكثر من عشر دول أوروبية، بالإضافة إلى أستراليا وكندا، من المحكمة الدولية يوم الأربعاء أن تقرر ما إذا كانت لها ولاية قضائية في قضية رفعتها كييف تزعم أن روسيا أساءت استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ لتوفير ذريعة لغزو أوكرانيا. ورفعت أوكرانيا القضية إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات بين الدول، بعد أيام من شن روسيا حربا واسعة النطاق على جارتها الأصغر في 24 فبراير من العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، إن بلاده ستحظر الواردات الأوكرانية الإضافية إذا قامت كييف بتصعيد نزاعها بشأن حظر الحبوب، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

واستدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الأوكراني، وأبلغته احتجاج وارسو الشديد على التصريحات التي أدلى بها فولوديمير زيلينسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في خطاب مطول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة بتأجيج نيران العنف في أوكرانيا، مما أثار احتجاجات مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

أظهرت دراسة جديدة أن روسيا استهدفت "عمداً وبشكل متكرر" المرافق الطبية في مدينة خيرسون الأوكرانية، مما ألحق أضراراً بمستشفيات الأطفال وأقسام الولادة وعيادة إقليمية.

قال ماتس ليونجكفيست لرويترز يوم الأربعاء، إن التحقيق السويدي في تخريب نورد ستريم العام الماضي وصل إلى مرحلة حساسة، ويأمل المحقق ماتس ليونجكفيست في الانتهاء منه قبل نهاية العام.

وأعلنت أوكرانيا أنها أسقطت 17 طائرة دون طيار ليل الثلاثاء. وأفادت القوات الجوية أن القوات الروسية أطلقت ما مجموعه 24 طائرة دون طيار على أوكرانيا.

كما أفادت أوكرانيا أن روسيا ضربت مصفاة نفط في كريمنشوك، مما تسبب في نشوب حريق وهدم.