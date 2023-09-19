لافروف: التعاون الروسى الصينى مهم لحل القضايا الدولية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن التعاون الروسي الصيني مهم لحل القضايا الدولية من أجل عالم متوازن وعادل.

وأضاف الوزير الروسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانج يي من موسكو الاثنين- "إننا نعمل في ظروف دولية صعبة وعميقة، ورئيسا البلدين أكدا على تعزيز التعاون الاستراتيجي".

وتابع أن العديد من اللقاءات والمنتديات مبرمجة مستقبلا مع الجانب الصيني ونثق بأن التناغم بيننا سيجعلها ناجحة.

وأشار إلى أن "تنسيقنا ناجح مع دول جنوب الكرة الأرضية ومع الصين في منظمات دولية مثل شنجهاي وغيرها".

بدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانج بي، إن لقاءاتنا مهمة لتعزيز تعاوننا في كل الاتجاهات وكل القطاعات وعلاقتنا مبنية على تكافؤ المصالح، ولفت إلى أن الوضع الحالي يتغلب التواصل بين موسكو وبكين وتدعيم العمل المشترك.

وأكد أن القوى الروسية-والصينية في مجلس الأمن يدعمون التوازن في العالم، مضيفا: "إننا جاهزون مع الشركاء الروس لإعادة العالم متعدد الأقطاب بشكل جيد".