زيلينسكى: مساعدتنا بالأسلحة والعقوبات على روسيا يساعد فى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة

قال الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن مساعدة بلاده بالأسلحة والعقوبات على روسيا يساعد في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، داعياً روسيا إلى خسارة حق النقض في الأمم المتحدة.

وأضاف زيلينسكي أنه من المستحيل وقف الحرب بينما تستخدم روسيا حق النقض ضد كل جهود السلام؛ وذلك خلال إلقاء كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.



مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بمقر الأمم المتحدة

واجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يجلس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجوار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اجتماع على المستوى الوزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ودعا زيلينسكي إلى منح الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة التغلب على حق النقض الذي تتمتع به روسيا، واصفا ذلك بأنه خطوة ضرورية، وهو يقول من المستحيل وقف الحرب لأن المعتدي يعترض على كل الجهود.

كما اقترح إجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوسيع العضوية، ويقول إن أوكرانيا تعتبر أنه من "الظلم" أن لا يكون لمليارات الأشخاص ممثل دائم في مجلس الأمن، في حين أن روسيا لديها ممثل دائم.

وأضاف يسعى زعماء العالم إلى إيجاد منصات وتحالفات جديدة من شأنها أن تقلل من النطاق الكارثي للمشاكل، المشاكل التي تتم مواجهتها هنا داخل هذه الجدران بالخطابة بدلًا من الحلول الحقيقية مع التطلعات إلى التسوية مع القتلة، بدلًا من حماية الأرواح.

وطُلب من لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التدخل في الاعتقال المتزايد للمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية، وتحديد هذه الممارسة على أنها احتجاز رهائن غير قانوني من قبل الدولة.

من المقرر أن يقدم التحقيق، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي ويشرف عليه ثلاثة محامين، تقريره في مارس 2024.

ويحذر هيئة الأمم المتحدة من أن إيران تعمل على تطبيع اعتقال مزدوجي الجنسية لاستخدامهم كورقة مساومة دبلوماسية، ويقول التقرير إن ذلك أصبح جزءًا لا يتجزأ من انتهاكات إيران لحقوق الإنسان في البلاد. وزعمت إيران إلى حد كبير أن المعتقلين جواسيس.