تعرف على أسعار قنطار القطن اليوم 2023

أسعار قنطار القطن اليوم 2023.. من أكثر الموضوعات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “جوجل”، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

أسعار قنطار القطن اليوم 2023

شهد سوق القطن المصري خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في سعر تداول القطن، حيث بلغ سعر قنطار القطن اليوم 11400 جنيه للقنطار الواحد، ليسجل ارتفاع بشكل غير مسبوق، ليسجل أعلى سعر لتداول في تاريخ الزراعة المصرية.

وارتفعت اليوم أسعار تداول القطن المصري بشكل مذهل مقارنة بالعام الماضي، لتسجل أعلى سعر لتداول قنطار القطن في تاريخ الزراعة المصرية، حيث بلغ سعر قنطار القطن اليوم 11400 جنيه للقنطار الواحد، وسط حالة من الفرحة والسعادة من قبل المزارعين.

سعر القطن الآن.. مساحة زراعة القطن في مصر



وبحسب تقرير الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، تم زراعة مساحة قدرها 254,875 فدانًا من القطن هذا العام في 18 محافظة مختلفة.

وبلغت مساحة الزراعات في المحافظات الواقعة في وجه قبلي حوالي 26,444 ألف فدان، وكانت محافظة الفيوم الأكبر بمساحة بلغت 15,257 فدانًا.

وفي نفس السياق، بلغت مساحة الزراعات في الوجه البحري التي تم حصادها حاليًا 228,431 فدانًا، وكانت محافظة كفر الشيخ الأكبر بمساحة تبلغ 84,257 فدانًا، تلتها محافظة الشرقية بمساحة 43,689 فدانًا، ومن ثم محافظة الدقهلية بمساحة 42,652 فدانًا.

وبالنسبة للأقطان ذات السعة الإنتاجية المحدودة، فقد بلغت مساحتها حوالي 1,250 فدانًا وفقًا لبيانات وزارة قطاع الأعمال العامة، حيث تم توزيعها بين 1,000 فدان شرق العوينات و250 فدانًا في توشكى، ومن المتوقع أن تصل متوسط الإنتاجية إلى 10 قناطير للفدان، وهي نفس إنتاجية الموسم السابق.

سعر القطن الآن.. نهضة زراعة القطن المصري

يحتل قطاع القطن مكانة هامة في الاقتصاد المصري، حيث يعد واحدًا من القطاعات الرئيسية التي تساهم في توفير فرص العمل وتوليد الإيرادات، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى استعادة زراعة القطن في مصر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادات القطن وزيادة الصادرات القطنية.

وتتمتع مصر بمزايا طبيعية تجعلها قادرة على زراعة كميات كبيرة من القطن ذات جودة عالية، بفضل تربتها الخصبة ومناخها المناسب لنمو النبات، ومصادر المياه المتوفرة مثل نهر النيل. تعمل الحكومة المصرية على خطة تشمل زيادة المساحة المزروعة وتحسين تقنيات الزراعة وتنشيط البحث العلمي لتطوير سلالات جديدة من القطن تكون متكيفة مع التحديات المحلية والعالمية.

كما تهتم الحكومة بتطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين نظم الري وتوفير المبيدات والأسمدة بأسعار مخفضة، وتشجيع تطوير صناعات التحويل للقطن مثل الغزل والنسيج والملابس، لزيادة قيمة المنتجات القطنية وتوسيع قاعدة الصادرات.

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