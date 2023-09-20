الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: القضاء يضمن نزاهة وحياد العملية الانتخابية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن آخر استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "إن مصر لديها ثقة كبيرة في القضاء الذي يعطي ضمانات وحيادًا ونزاهة كبيرة في الانتخابات الرئاسية". 

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر لن تستخدم التصويت الإلكتروني في  الانتخابات الرئاسية حتى لا يتم استغلاله بشكل خاطئ، أو يتم الحديث عن الأمر، إضافة إلى أن التصويت الإلكتروني لكي يتم تطبيقه يحتاج تعديلات في الدستور.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وستكون هي المسئولة عن الانتخابات الرئاسية وكل ما يتعلق بها بالكامل، لافتًا إلى أنه لا أحد سيكون له أي علاقة بالانتخابات الرئاسية سوى الهيئة الوطنية للانتخابات، معقبًا: "الهيئة الوطنية هي المسئولة وليست الحكومة". 

إشراف قضائي كامل 

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد إشرافًا قضائيًا كاملًا، لافتًا إلى أن هناك 10 آلاف قاضٍ سيشرفون على العملية الانتخابية، معقبًا: "القضاء هو من يضمن نزاهة وحياد العملية الانتخابية".

وتابع موسى: "على فكرة مفيش دول زينا، عندنا إحنا بس إشراف قضائي على الانتخابات لضمان سلامتها، في دول كتير مش بتعمل كده".

وأكد أن القضاة فقط هم من يراقبون العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه ليس من المسموح لأي جهة أخرى مراقبة الانتخابات، معقبًا: "مصر لديها ثقة في القضاء المصري، ولا يوجد أحد يراقب الانتخابات لدينا سوى القضاء المصري فقط".

أحمد موسى الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخبات برنامج على مسؤوليتي الإشراف القضائي

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