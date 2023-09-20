جوتيريش: الغزو الروسى لأوكرانيا يفاقم التوترات فى العالم

أعلن أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة أزمة أوكرانيا، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يفاقم التوترات في العالم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد جوتيريش، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يواصل إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أنه يجب إقرار سلام شامل وعادل في أوكرانيا، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتابع إجراءات السلامة النووية في محطة زابوريجيا باستمرار.

وأشار إلى أن مبادرة البحر الأسود ساعدت على تصدير الأسمدة والحبوب، قائلاً: "نأسف لانسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود".

سيادة أمن أوكرانيا

ورفض جوتيريش هجمات روسيا على الموانئ ومرافق الحبوب بالبحر الأسود، قائلاً: "معنيون بتأمين تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وملتزمون أيضاً بسيادة وسلام وأمن أوكرانيا.