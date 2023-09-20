الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. "كل الزوايا" يناقش قرارات "الوطنية للانتخابات" وخطط زيادة الرقعة الزراعية

الإعلامية سارة حازم
الإعلامية سارة حازم طه

يناقش برنامج "كل الزوايا" في الفقرة الأولى من حلقة اليوم الأربعاء على قناة "أون"، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والبيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن الانتخابات.

البرنامج من تقديم الإعلامية سارة حازم طه، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، على قناة "ON".

من المقرر أن تستضيف الإعلامية سارة حازم طه فى الفقرة الأولى النائب عبدالمنعم إمام، والدكتور على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

خطط زيادة الرقعة الزراعية في مصر

وفي الفقرة الثانية من البرنامج، تناقش الإعلامية سارة حازم طه، خطط زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وإضافة 4 ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وتستضيف أحمد أبواليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق.

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