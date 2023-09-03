سارة حازم: مهرجان العلمين يؤكد دقة تنظيم الشركة المتحدة وإرضائها لكل الأذواق

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن منطقة "النورث سكورير"، بمدينة العلمين الجديدة شهدت العديد من الفعاليات خلال مهرجان العالم علمين، ومنها مهرجان الدراما في دورته الثانية والذي تم فيه تكريم عدد من النجوم، بالإضافة لتكريم الرواد.

وأضافت، خلال حفل ختام مهرجان العلمين، أن هذه المنطقة أقيم فيها عرض الأزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، والذي شهد حضورًا كبيرًا لعدد كبير من النجوم.

الشركة المتحدة ترضي كل الأذواق

وقالت الإعلامية سارة حازم، إنه على مدار 45 يومًا هي عمر المهرجان كل يوم كان له مذاق خاص، وهذا يؤكد دقة تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة لإرضائها لكل الأذواق وإحضار كل أنواع الموسيقى على أرض العلمين.