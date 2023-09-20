الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 148 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة وتراكمات الأتربة بالسنطة

استمرار حملات النظافة
استمرار حملات النظافة

قامت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بقيادة حملة نظافة ناجحة في المركز والمدينة، تم تنفيذ هذه الحملة بهدف تحسين مستوى النظافة والنظام العام في المنطقة، وقد أسفرت عن نتائج متميزة.

وخلال فترة 24 ساعة، تم رفع حوالي 148 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية. تم تنظيف وتجهيز الطرق وإزالة أي عوائق أو تراكمات تعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأكدت رئيس مدينة السنطة، أن الهدف الرئيسي للحملة هو تحسين جودة الحياة في المدينة والقرى المجاورة. تم تخصيص جهود كبيرة لتحقيق هذا الهدف من خلال تنظيف الشوارع والمساحات العامة وتأهيلها لتصبح مكانًا أكثر صحة وجمالًا للمواطنين.

نائب محافظ الغربية يشدد على استمرار حملات النظافة

ومن جهته، أعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات في المراكز والمدن. 

وأكد على أن هذه الجهود الدؤوبة تعكس التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأوضح أن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية يلعب دورًا حاسمًا في رفاهية وصحة المجتمع المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن حملة النظافة هذه تعد جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين المحافظة وتوفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين والزائرين، يتطلع الجميع إلى المزيد من الحملات المستقبلية لتعزيز النظافة والجمال في المنطقة.

وفي السياق ذاته،  وفي وقت سابق، قاد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة في المركز والمدينة، وجرى رفع حوالي 212 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة.

وأكد رئيس مدينة زفتى، أن الهدف من الحملة هو تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك من خلال تنظيف وتجهيز الطرق الفرعية والشوارع، وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية تحسين مستوى النظافة والنظام العام المخلفات المتراكمة وتراكمات الأتربة استمرار حملات النظافة تحسين جودة الحياة في المدينة لدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية

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