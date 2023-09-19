رفع 212 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

قاد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة في المركز والمدينة، وجرى رفع حوالي 212 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة.

وأكد رئيس مدينة زفتى، أن الهدف من الحملة هو تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك من خلال تنظيف وتجهيز الطرق الفرعية والشوارع، وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

كما أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن بدء عملية غرس 105 أشجار مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك ضمن جهود التجميل والتشجير ورفع المظهر الجمالي للمنطقة.

نائب محافظ الغربية يشدد على استمرار حملات النظافة

وشدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد عطا، أن هذه الجهود تؤكد التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة ورفع مستوى النظافة في المحافظة، مضيفًا أن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية أمر هام لصحة ورفاهية المجتمع المحلي.

وفي السياق ذاته، قال عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 198 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.