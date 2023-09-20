في أول لقاء بينهما.. تعاون مشترك بين صحة دمياط ورئيس الجامعة

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، الدكتور عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً لجامعة دمياط، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط.

كما بحثا آفاق التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الصحة بدمياط، والوقوف على الجهود المقدمة من المؤسسات المختلفة لتطوير قطاع الصحة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 2023 بتعيين الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيساً لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات.

ويتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بخالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهًا الشكر أيضاً لكل رؤساء الجامعة السابقين على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية.

تعاون مشترك بين جامعة وصحة دمياط

فيما وقد تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، حيث أكدت "محافظ دمياط " على أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حمدان إلى أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع المحافظة بما يساهم فى دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط حيث أكد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط على التعاون مع كافة الجهات لخدمة المجتمع في محافظة دمياط.