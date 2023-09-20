الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تقييم المشروعات المقدمة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من الحدث

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال اللجنة التنفيذية المشكلة لتقييم المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تستمر حتى  21 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية 

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي “Cop 28”.

معايير اختيار المشروعات المشاركة بالمبادرة  

هذا ويتم تقييم المشروعات وفقًا لخمسة معايير في كل الفئات، بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وذلك بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وممثلين للمجتمع المدني، كما يعتمد التقييم على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الهواء، وأيضًا مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع والجدوى المالية للمشروع، وقابلية المشروع للتكرار أو التوسع، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع.

إشراف نائب محافظ الإسكندرية على أعمال لجنة القيم

تأتي أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي والدكتورة مروة عزت، والدكتور زياد صلاح والدكتور أحمد عادل، والدكتورة شيرين عادل والدكتورة مروة ياسين والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

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