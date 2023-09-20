محافظ الإسكندرية: وضعنا حلولا جذرية لمواجهة النوات والتغيرات المناخية.. وننفذ مشروعات كبرى تعيد للمدينة مكانتها (حوار)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي محافظة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا لما للمدينة من مكانة تاريخية وثقافية ومركزًا صناعيًا وتجاريًا وتُعد العاصمة الثانية لمصر، لذا؛ شهدت الإسكندرية العديد من المشروعات الكبرى في جميع القطاعات والتي تمس احتياجات المواطن السكندري.

وأضاف خلال حواره لـ "الدستور" أن الإسكندرية استعدت لمواجهة التغيرات المناخية وموسم الشتاء والأمطار بمشروع ضخم لوضع حلول جذرية لاستيعاب مياه الأمطار من خلال الخطة المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والتي تسهم بشكل واضح وفعلي في القضاء على تلك الأزمة التي تواجه الإسكندرية منذ عدة سنوات، وإلى نص الحوار:

كيف استعدت الإسكندرية لموسم الشتاء والنوات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة؟

خلال السنوات الأخيرة، شهدت الإسكندرية تغيرات كبيرة في كميات الأمطار والتي تتساقط بغزارة تفوق الطاقة الاستيعابية للشبكات بشكل كبير، ما أدى إلى تراكمات المياه، لذا؛ كان هناك اهتمام كبير من الدولة خلال العاميين الأخيرين بوضع حلول لما تشهده الإسكندرية من تغيرات مناخية أدت إلى زيادة في كميات الأمطار وتغيير في موعد نوات الشتاء وارتفاع منسوب مياه البحر.

وعملت الدولة على شقين الأول هو حماية الشواطئ من عمليات النحر التي تتم بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر من خلال الحواجز والكتل الصخرية والتي تنفذها هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري، والشق الثاني من خلال الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، فضلًا عن كيفية استفادة الدولة من هذه الكميات من المياه أفضل استغلال.

وبدأ تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة العام الماضي بثلاث مشروعات من المرحلة الأولى والتي كانت نتائجها واضحة على أرض الواقع باستيعاب مياه الأمطار، وقامت بتغطية 14٪من النقاط الساخنة، كما ينفذ حاليًا 3 مشروعات أضخم بمناطق سموحة وسيدي بشر بتكلفة تتجاوز مليار و200 مليون جنيه، وتغطي 30 نقطة ساخنة أخرى مع استكمال مشروعات المرحلة الأولى العام المقبل.

وكيف يتم تجميع مياه الأمطار لاستغلالها بشكل مفيد؟

كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال مياه الأمطار الكبيرة وتوصيلها بمشروع الدلتا الجديدة، لذا خلال مشروعات الاستراتيجية المتكاملة هذا العام، يتم في منطقة سموحة عمل بئر ضخم بميدان فيكتور عامنويل بعمق 24متر تقريبا تجمع فيه مياه الأمطار من مناطق سموحة كاملة لتنقل بعد ذلك إلى البحيرة ومنها إلى الدلتا الجديدة، وذلك لاستغلال مياه الأمطار في أعمال ومشروعات عدة.

كيف تساهم مشروعات حماية الشواطئ في الحد من التغيرات المناخية ؟

التصدي لمخاطر التغييرات المناخية هو على رأس اهتمامات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لذا تم تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى والتي كان للإسكندرية نصيب كبير منها؛ وعلى رأسها مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية، والتي عملت على حماية الشواطئ من ظاهرة النحر وكذا المناطق المعرضة للخطر بسبب ارتفاع منسوب المياه، حيث قامت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ بتخصيص مليارات الجنيهات لإنشاء أعمال الحماية البحرية بطول الساحل أمام محافظة الإسكندرية.

وتعددت الأهداف من هذه المشروعات مثل: حماية طريق الكورنيش من العواصف والنوات؛ حماية البنية التحتية والمنشآت التاريخية مثل قلعة قايتباى، وحماية المنشآت الثقافية مثل مكتبة الإسكندرية مع عمل توسعة لطريق الكورنيش، فضلا عن زيادة الأماكن المخصصة للسائحين والمصطافين من خلال زيادة المنطقة الشاطئية، توفير أماكن للرياضات المائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية اقتصادية وسياحية وترفيهية، توفير فرص عمل من خلال تنشيط السياحة والمشروعات الاستثمارية، واستحداث بعض الشواطئ الرملية التي اندثرت بسبب توسعة الكورنيش أو النحر.

كيف غيرت مبادرة حياة كريمة حياه أهالي برج العرب وما المشروعات القائم ونسب إنجازها؟

الإسكندرية كان لها نصيب كبير واهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير العاصمة الثانية وتنفيذ حزمة من المشاريع متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030، وكان من أهم مشروعات التنمية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"و التي تعد نقلة نوعية شهدتها قرى مدينة برج العرب، كان لها تأثير إيجابي على حياه المواطنين بعد أن حرموا من الخدمات على مدار سنوات طويلة، حيث تم رفع كفاءة المرافق بها من شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز، فضلا عن العديد من المشروعات الآخرى من المدارس والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب، في 17 قطاع، ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموي تشهده المدينة منذ سنوات، وتشهد مدينة برج العرب استكمال مشروعات المبادرة، حيث أعلنت مبادرة "حياة كريمة" الانتهاء من معظم المشروعات بالقرى المدرجة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وجاءت نسبة إنجاز أعمال حياة كريمة،الإنتهاء بنسبة 95٪؜ من إنشاء 4 وحدات صحية في (نجع حليص- نجع الصناقرة - الغربانيات- قرية بهيج) بالإضافة إلى الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية ( بقرية أبوصير) وذلك لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القري، والإنتهاء من 22مشروع خاص بالبنية التعليمية ما بين (إنشاء جديد، توسعات، رفع كفاءة وصيانة) وذلك فى 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة، وقرية بهيج ، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات، والإنتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات ، فضلا أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب؛ حيث تم الإنتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج، وجارى العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى (بنجع الميثاق بقرية بهيج، ونجع جويدة بقرية الغربانيات، ونجع هليل ببرج العرب القديم، وبقرية أبو صير)، مع استمرار كافة المشروعات بالمبادرة من محطات رفع الصرف الصحي، والمياه وغيرها.

الإسكندرية مدينة سياحية وأثرية.. ماذا عن ملف الاهتمام بالتراث والمواقع الآثرية وتطويرها؟

المحافظة بجميع أجهزتها تبذل أقصى ما في وسعها للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الهائل الموجود على أرض الإسكندرية، فعروس البحر تتمتع بالعديد من عوامل الجذب السياحي؛ والذي يشمل الأماكن الأثرية والسياحية، والتراثية، والثقافية المتميزة، وتعمل المحافظة على زيادة عوامل الجذب السياحي بالمدينة، من خلال تطوير بعض الميادين والشوارع التاريخية مع الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للمحافظة؛ لتكون جاذبة لزوار المدينة.

وشهدت الإسكندرية مؤخرًا العديد من المشروعات الخاصة بالحفاظ على التراث والتاريخ وتطوير المناطق والأماكن الآثرية والتراثية والثقافة أيضًا ومنها إطلاق إشارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 730 مترا، وهو أقدم وأعرق شوارع الإسكندرية وهو بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة، وتطوير ميدان محطة مصر مع الإحتفاظ بالطابع التراثي للمكان بالإضافة للحدث الأثري الكبير بافتتاح جبانة الشاطبي أمام الزوار بعد ترميمها ، والتي تعد أقدم جبانة بالإسكندرية، فضلا عن إطلاق وزارة الثقافة مشروع تطوير أكاديمية الفنون وعدد من المراكز الثقافية، كما من المنتظر افتتاح المتحف اليوناني الروماني، وهو الحدث الأكبر الذي تنتظره الإسكندرية والذي يكون نقلة جديدة بخريطة الجذب السياحي بالمدينة.

وماذا عن مشروع تطوير حلقة السمك.. ونسب الإنجاز به حتى الآن؟

مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية، يعد من أهم المشروعات التطويرية بالمحافظة لهذا العام، حيث تعد حلقة الأسماك بالأنفوشي أهم سوق تجاري لأسماك في نطاق الوجه البحري، وسيتم تطويرها لأول مرة فى تاريخها منذ انشائها منذ 200 عام، ويهدف مشروع التطوير إلى إنشاء حلقة سمك بأحدث الوسائل التكنولوجية لبيع وتصنيع منتجات الأسماك، وقد تخطت نسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروع نسبة ال85% حتى الآن.

ما المشروعات المستقبلية للإسكندرية؟

الإسكندرية شهدت مؤخرًا مشروعات تعد نقلة كبرى ومن بينها تطوير أهم ميادين المدينة هو افتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر والذي يعد استكمالًا لمسيرة التنمية والإنجازات التى تتم فى المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح مشروع كباري ونفق السادات والمنشية السياحي الذي صُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزة للمدينة، وهناك العديد من المشروعات الحيوية تنتظرها الإسكندرية لاستكمال تطوير المدينة ومن أهمها مشروع بناء قدرات وتطوير البينة التحتية بمنطقة المعمورة البلد والذي يستهدف خدمة أكثر من 12 ألف أسرة، كما سيعمل على تطوير البنية التحتية والعنصر البشري بالمنطقة، بالإضافة إلى مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية الذي يساهم فى دراسة وبحث تأثير التغيرات المناخية على المحافظة والوصول إلي مخرجات عمل ناتجه عن دراسات واقعية وفعالة للمساعدة في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم، فضلا عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة شمال أبو قير للأسمدة بالإسكندرية والذي يعمل بطاقة تشغيل 15600 متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 391 مليون جنيه، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة.

ما القنوات المفتوحة بين المواطن والمحافظة لتلقى طلباتهم وحل مشكلاتهم وكيف يتم التعامل معها؟

تم فتح باب التواصل مع ممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس آب الخدمية، والتعاون معهم كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع السكندري، وشريك أساسي لتحقيق التنمية، وذلك انطلاقًا من تأكيد الرئيس السيسي على أهمية المجتمع المدني وإعلان العام الماضي 2022عامًا للمجتمع المدني.

ومن خلال "مواطن مسؤول" وهو جروب واتس آب واحد تم إنشاءه يجمع بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية، ويتواجد المحافظ على رأس قيادته، للرد على جميع التساؤلات وتوضيح الحقائق سواء بالمحافظة أو الدولة، وكل أدمن لجروب خدمي يجمع مشاكل وتساؤلات المواطنين، وهناك مجموعة من العلاقات العامة مُسخرة على مدار 24ساعة لهذا الجروب وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة بالمحافظة موجودة للرد على أي طلب أو استفسار، حيث تطرح مئات المشاكل يوميا وهناك العديد من المشاكل تم حلها بالفعل ونجحنا تماما في استيعاب 90٪ من طلبات الشباب الموجود معنا، مع تشجيعهم على الاستمرار بالعمل لحل مشاكل الإسكندرية كاملة.

كيف تساهم المحافظة في مبادرة أبدأ ودعم المشروعات على أرض الإسكندرية؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى كل الدعم للمبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجال تشجيع الاستثمارات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، والمشروعات بكافة أنواعها، ومن خلال المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تم بحث التعاون المشترك مع المحافظة للاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي الصناعة والتجارة، لذا تعمل المحافظة والمبادرة على تنفيذ رؤية الرئيس وهي دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية بالمحافظة.

ماذا عن مشروعات تطوير المناطق العشوائية القائمة وهل هناك مشروعات أخرى سوف تدرج؟

مشروعات تطوير المناطق العشوائية من أهم المشروعات بالمحافظة لأنها تمس الإنسان البسيط، وتهدف إلى توفير حياة كريمة له، وشهدت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتطوير ورفع كفاءة 6 مناطق عشوائية هى: العصافرة قبلي، وسيدى بشر، ودانا والمحروسة، وعزبة محسن، والدخيلة الجبلية، والحضرة الجديدة، وتم إدخال العديد من الخدمات لها مثل: تنفيذ مشروعات صرف صحى لخدمة المناطق، وإنارة الشوارع، ورصفها، حيث من المقرر عقب الانتهاء من المشروعات الخدمية بتلك المناطق يتم قريبًا البدء فى تطوير ورفع كفاءة البينة التحتية لمنطقة المعمورة البلد، بتمويل من الاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية وصندوق التنمية الحضرية، فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات بهذه المنطقة.

ما الخطة التي وضعتها المحافظة لرصف الطرق وعدد المشروعات المدرجة وتكلفتها؟

مشروعات صيانة ورفع كفاءة الطرق هي من المشروعات الهامة والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطن وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها، لذا تم تكليف مديرية الطريق برصف الطرق خاصة بالمناطق الأشد احتياجا، حيث تم تخصيص 170 مليون هذا العام لرصف شوارع الإسكندرية، ومن المقرر رصف 114 شارع بنطاق جميع الأحياء هذا العام ضمن الخطة الاستثمارية؛ بإجمالي أطوال تصل إلى 84كم، كما تم مراعاة الاستجابة لشكاوى المواطنين والشوارع التي تخدم كثافة سكانية عالية، فضلا عن الشوارع التي تخدم أماكن خدمية كالمدارس والمستشفيات.

هل هناك خطة متكاملة للقضاء على الأسواق العشوائية ليحل محلها الأسواق الحضارية؟

بالفعل هناك خطة متكاملة لإزالة كافة الاسواق العشوائية بالمحافظة، ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الشأن هي إزالة الباعة الجائلين من محيط ميدان محطة مصر وتطوير الميدان بشكل حضاري تنفيذًا لرؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، حيث تم بناء سوق حضاري ومنطقة تجارية على مسطح 5600 م2 مدعم بجميع الخدمات، وتم استيعاب بها كافة الباعة الجائلين الذين كانوا يتواجدوا بالميدان، حيث يسع السوق نحو 680 محل، كما تم أيضا تنفيذ مشروع تطوير سوق الناصرية بالعامرية، حيث تم تطوير السوق الذي يقع على مساحة 2000م2، وإنشاء 100 باكية، بالإضافة إلى مشروع صرف صحي لخدمة السوق ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة المحيطة به وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي.

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية ومراسلة الدستور

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية ومراسلة الدستور