الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فانتازي بريميرليج: نصائح الخبراء للبيع والشراء في الجولة المقبلة

هالاند
هالاند

شهدت الجولات الخمس الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة متناهية، حيث قدمت فرق مانشستر سيتي، ليفربول، أرسنال، توتنهام أداءً مميزًا، ليحتلوا أول 4 مراكز في جدول التتريب.

ومع عودة الدوري الإنجليزي تعود متعة وتنافسية أخرى من خلال لعبة "فانتازي بريميرليج" وهي لعبة خاصة بالمسابقة، تلعبها الملايين حول العالم ويتحصلون على نقاط بحسب ما يقدمه اللاعبون الذين قاموا بشرائهم في المباريات، خلال كل جولة.

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024 بعد الجولة الخامسة "السيتي في الصدارة"

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نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

يُتاح لكل لاعب في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، اختيار 15 لاعبًا بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياط، بشرط ألا يتجاوز مجموع أسعارهم 100 مليون.

في هذا التقرير، نستعرض نصائح للبيع والشراء قبل الجولة السادسة المقبلة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لاعبون يجب شرائهم

– إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، يواجه خصم سهل نسبيًا ألا وهو نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد، وهو خيار مميز سواء للشراء أو الإبقاء عليه في فريقك.

– بريان مبيومو مهاجم برينتفورد، برز منذ بداية الموسم مع فريقه، وسيكون على موعد مع مباراة سهلة على ملعبه أمام إيفرتون، وهو خيار مميز للشراء.

– محمد صلاح جناح ليفربول، بعد تألقه في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون، سيواجه فريقه على ملعبه، وست هام يونايتد في الجولة المقبلة، ذلك الفريق الذي خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو خيار جيد للشراء.

لاعبون يُفضل بيعهم

– نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، يُفضل بيعه، بعد بداية سيئة هذا الموسم سواء له أو لفريقه الذي سينتظره مباراة قوية أمام أستون فيلا

– ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، يُفضل بيعه بعد بداية سيئة له ولفريقه هذا الموسم، الذي يُعاني من العديد من الغيابات، قبل المواجهة خارج الديار أمام بيرنلي.

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