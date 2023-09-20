الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يوجة الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية

خالد فودة
خالد فودة

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ضرورة اتخاذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات الخاصة بحماية البيئة البحرية التي تعد من أهم مصادر الجذب السياحي لمختلف الجنسيات من دول العالم والحفاظ على مكانة مدينة دهب العالمية وسمعتها خاصة في مجال الغوص والرياضات البحرية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بدهب، وذلك في إطار تفقد الحركة السياحية الكثيفة بالمدينة.

تفقد المحافظ أقدم مدرسة لرياضة الوين سيرف والكايت سيرف، موجها بإقامة بطولة دولية الأيام المقبلة لهذه الرياضة المحببة لدى معظم دول العالم التي تناسب طقس مدينة دهب لوجود الرياح المناسبة لهذه الرياضة طوال العام. 

وحرص المحافظ، خلال الجولة، على لقاء السائحين من مختلف الجنسيات لاستطلاع آرائهم والاستماع إلي وجهات نظرهم وإرسال رسالة حب وسلام ودعوة لتكرار الزيارات للتمتع بمدينة دهب الساحرة.

في السياق، عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعًا شاملاً بمقر مجلس مدينة دهب والمعنيين بالرياضات البحرية بالمدينة تم خلاله مناقشة الرؤى والمقترحات وطالب جميع الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بمزاولة الأنشطة البحرية والحفاظ علي الكائنات والبيئة البحرية وزائري المدينة لضمان الحفاظ علي القيمة والسمعة العالمية والمقاصد السياحية الجاذبة للسياحة.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على التدابير والإجراءات الخاصة بانطلاق سباق الدراجات الهوائية الدولي "تور دي فرانس" بمشاركة متسابقين أكثر من 30 دولة والذي ينطلق يوم الجمعة 22المقبل علي مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلي شرم الشيخ ضمن عدة سباقات مختلفة للبطولة.

الأنشطة البحرية دهب جنوب سيناء البيئة البحرية الجذب السياحي الغوص

مواد متعلقة

قرش دهب.. رئيس المدينة: لا إلغاء للحجوزات الفندقية ونستقبل السائحين بشكل طبيعى

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم