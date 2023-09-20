محافظ جنوب سيناء يوجة الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ضرورة اتخاذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات الخاصة بحماية البيئة البحرية التي تعد من أهم مصادر الجذب السياحي لمختلف الجنسيات من دول العالم والحفاظ على مكانة مدينة دهب العالمية وسمعتها خاصة في مجال الغوص والرياضات البحرية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بدهب، وذلك في إطار تفقد الحركة السياحية الكثيفة بالمدينة.

تفقد المحافظ أقدم مدرسة لرياضة الوين سيرف والكايت سيرف، موجها بإقامة بطولة دولية الأيام المقبلة لهذه الرياضة المحببة لدى معظم دول العالم التي تناسب طقس مدينة دهب لوجود الرياح المناسبة لهذه الرياضة طوال العام.

وحرص المحافظ، خلال الجولة، على لقاء السائحين من مختلف الجنسيات لاستطلاع آرائهم والاستماع إلي وجهات نظرهم وإرسال رسالة حب وسلام ودعوة لتكرار الزيارات للتمتع بمدينة دهب الساحرة.

في السياق، عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعًا شاملاً بمقر مجلس مدينة دهب والمعنيين بالرياضات البحرية بالمدينة تم خلاله مناقشة الرؤى والمقترحات وطالب جميع الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بمزاولة الأنشطة البحرية والحفاظ علي الكائنات والبيئة البحرية وزائري المدينة لضمان الحفاظ علي القيمة والسمعة العالمية والمقاصد السياحية الجاذبة للسياحة.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على التدابير والإجراءات الخاصة بانطلاق سباق الدراجات الهوائية الدولي "تور دي فرانس" بمشاركة متسابقين أكثر من 30 دولة والذي ينطلق يوم الجمعة 22المقبل علي مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلي شرم الشيخ ضمن عدة سباقات مختلفة للبطولة.