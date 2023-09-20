الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد للمتهم بتهديد طالبة بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعى بالاسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، بمعاقبة فرد أمن بشركة بالسجن 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد المجني عليها طالبة،  وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد رضوان ابراهيم والمستشار عصام محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

بلاغ بقيام شخص بتهديد فتاة بنشر صورها

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7785 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، ببلاغ من المجني عليها يفيد قيام المتهم بتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحريات المتهم شك في سلوكها بعد انتهاء علاقتهما 

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ، الي قيام المتهم " إ.أ.ف" فرد أمن، بالتواصل مع المجني عليها "ج.ر.إ" طالبة، عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي "واتس آب"، مهددًا إياها بنشر صور ومقاطع مصورة عارية وشبة عارية، والتي تحصل عليها منها فترة خطوبتهما وقام بإرسال لها بعض الصور وتحرر محضر بالواقعة ، وتبين من فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجود محادثات مصحوبة بالصور محل البلاغ ، وأقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها بعد انتهاء علاقتهما، وبالعرض علي النيابة قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها.

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