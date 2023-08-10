السجن 6 سنوات لعاطل هدد طالبة بنشر صورها على "الفيس بوك" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بتهديد إفشاء أمور خادشة للشرف وتهديد طالبة ثانوي بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 26517 لسنة 2022 أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ببلاغ من موظفة تفيد تعرضها وابنتها للتهديد من شخص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

توصلت التحريات إلى قيام المتهم "ح.ح"، عاطل، بإنشاء صفحة باسم فتاة على "فيسبوك" وتعرف على طالبة ثانوي، وتبادل معها صورها الشخصية باعتباره فتاة، وهددها عن طريق رسائل عبر "فيسبوك" بنشر صور عارية للمجنى عليها، لم تتجاوز الـ 18 عامًا، وطلب منهما دفع مبالغ مالية له نظير عدم نشرها.

وكشفت التحقيقات من الفحص الفنى أن الرقم التعريفى الخاص بالرابط الخاص بحساب مرسل الرسائل عبر "فيس بوك" خاص برقم هاتف محمول ومستخدمه المتهم.

على الفور انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محل إقامة المتهم، وألقي القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وتبين وجود حساب على "فيس بوك" باسم الحساب المستخدم في ارتكاب الواقعة ووجود الرسائل بينه وبين المجنى عليها والصور والمقاطع.

وتبين من التحقيقات تعمد المتهم إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم هاتفه في إرسال الرسائل موضوع الاتهام، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.