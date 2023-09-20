لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات تتفقد ميناءي «الزيتيات» و«بورتوفيق»

تفقدت لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة على مدار يومين ميناءي الزيتيات وبورتوفيق للتأكد من التنفيذ الدقيق للتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية، وفى هذا الصدد صدرت توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لرؤساء هيئات الموانئ بضرورة تنفيذ جميع الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن سلامة الموانئ التابعة.

قامت اللجنة بجولات ميدانية للتفتيش على كل المخازن والمستودعات والساحات والأرصفة والشركات بالموانئ للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها كما تناول المرور التأكد من سلامة اجراءات الحماية المدنية والمرور على كافة الجهات العاملة بالميناء والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار .

كما تم تنفيذ مناورة حريق على احدى القاطرات البحرية، حيث بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة وقيام افراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الاطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وابلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات اطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

وعلى الفور تتدخل الحماية المدنية بأفرادها و سيارة الإطفاء وماكينة الاطفاء النقالى ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات اخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ اجراءات المكافحة بواسطة افراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.

كما تم تنفيذ مناورة وهمية لمكافحة تلوث بترولي، وذلك لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة انشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة و أقل خسائر مادية أو بشرية.

واستعرض اللواء احمد صفار نائب رئيس الهيئة تقرير تفصيلي مصور للوضع السابق ومراحل التنفيذ والوضع الحالي للمخازن والمستودعات والانجاز الذى تحقق نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات العاملة بالميناء ( جمارك ، امن الموانئ، صادرات وواردات ، الدفاع المدني … وغيرها ) .

واشار اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أنه طبقا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تشكلت لجان فى كل ميناء من جميع أعضاء المجتمع المينائي للمرور على جميع المستودعات والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء وتم وضع خطة عاجلة للتخلص من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى اثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من الموانئ.