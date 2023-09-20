حزب "المؤتمر" يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة السابقة.

وأشار غنيم، إلى أن الهيئة أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية، قائلا:" الهيئة تبذل جهود كبيرة وفقا للدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهذا يعطى رسالة مفادها النزاهة والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها الهيئة".

وحث النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، المواطنين على المشاركة بقوة والحشد فى العملية الانتخابية لاستكمال مراحل بناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات التنموية ورؤية مصر 2030.

عدم تهاون مع التجاوزات والشائعات ضد الانتخابات

وأشاد السعيد غنيم، بإعلان الهيئة عدم تهاون مع التجاوزات والشائعات ضد الانتخابات والتشكيك في صحتها، وأن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية، مؤكدا أن المواطن المصرى يعطى نموذج مشرف فى المشاركة فى العملية الانتخابية وهو صاحب وصانع القرار.

ويذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عقد اليوم مؤتمرا صحفيا ، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.