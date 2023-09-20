الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وليد جمال الدين: نستهدف توفير احتياجات الأسواق الأوروبية من الوقود الأخضر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأربعاء، وفد أعمال من التشيك، بحضور السفير التشيكي إيفان جوكل بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال التشيكي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الوقود الأخضر والذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتماماَ كبيراً، إلى جانب بحث أوجه التعاون في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى.

من جانبه، رحّب رئيس المنطقة الاقتصادية بالسفير التشيكي وأعضاء الوفد المرافق له، موضحًا إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجعل منها ملتقى لطرق التجارة العالمية وموطن لمختلف أنواع الصناعات التي تحتاجها الأسواق المتاخمة لاسيما الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة تم دراستها بعناية لتوفي احتياجات الأسواق المجاورة، فضلاً عن الجولات الترويجية الخارجية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لتعميق التعاون فيما يتعلق بمجال الوقود الأخضر مع دول الاتحاد الأوروبي للإسراع من وتيرة العمل ولضمان فاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة مع الإمكانات والمميزات التي تتمتع بها المنطقة لخدمة مشروعات الوقود الأخضر.

6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس فى 2022/ 2023

على صعيد آخر، أعرب إيفان جوكل عن سعادته بحفاوة الاستقبال وثمن الجهود المبذولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروعات الوقود الأخضر، وكذا التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الذي يساهم في توفير احتياجات الأسواق الأوروبية من الهيدروجين الأخضر، وخلال الاجتماع قدم سفير التشيك ممثل مجموعة HYTEP التشيكية وهي من كبرى الشركات العالمية التي لها باع في مجال صناعات الهيدروجين منذ عام 2007 ، وأصبحت عضوًا فخريًّا في منظمة الهيدروجين الدولية عام Hydrogen Europe (2020)، كما نظمت الاتفاقية العالمية السابعة لتكنولوجيا الهيدروجين في عام 2017 ويعد التعاون معها أحد ركائز تعزيز الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والجانب التشيكي في مشروعات الوقود الأخضر.

اقتصادية قناة السويس دولة التشيك الأسواق الأوروبية خدمات تموين السفن الوقود الاخضر صناعة الهيدروجين الاخضر

مواد متعلقة

خطوات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادية قناة السويس

"اقتصادية قناة السويس" تشارك بحفل تدشين أول سفينة تعمل بالميثانول الأخضر

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم