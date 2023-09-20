السبت.. مناقشة "الحياة بعد الستين" لـ محمود الشنواني بتنمية

تستضيف مكتبة تنمية بفرع المعادي، بالتعاون مع دار المرايا للثقافة والفنون، الكاتب محمود الشنواني، في حفل توقيع ومناقشة كتابه "الحياة بعد الستين" الصادر عن دار المرايا، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق ٢٣ سبتمبر الجاري، على أن تناقشه وتحاوره ياسمين الجندي.

كتاب "الحياة بعد الستين"

يقدم كتاب "الحياة بعد الستين" للدكتور محمود الشنواني، رؤية للتحولات التي يمر بها الإنسان بعد سن الستين والمرتبط غالبا في أذهان الناس بسن التقاعد والمعاش، كما يتيح الكتاب الفرصة لمتوسطي العمر للاطلاع على هذه التحولات ما يساعدهم في التعامل مع ذويهم.

الكتاب يتناول أحوال الناس بعد عمر الستين و نظرتهم لكل ما حولهم، مثلا أشكال علاقتهم الشخصية وما يستجد في علاقات الأزواج و الزوجات وعلاقة الوالدين بالأبناء وعلاقات الأخوة والصداقات القديمة، وكذلك علاقاتهم بمفاهيم مثل الدين والسياسة والمجتمع والمال والمرض والموت.

كلمة الغلاف الخلفي للكتاب

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: "عزيزى القارئ.. إذا كنت قد تجاوزت الستين من عمرك، فستجد تفاصيل حياتك ودهاليز نفسك وذكرياتك وهواجسك وشجونك بين صفحات هذا الكتاب.

وإذا كنت في أواسط عمرك، فستدخل من خلاله إلى أعماق من حولك من الأحباء كبار السن، تقترب منهم وتكتشف عالمهم، فتفهمهم وتتفهمهم، هذا كتاب لكل الأعمار".