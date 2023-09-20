الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. الحكم على يحيى حسين في نشر وإذاعة أخبار كاذبة

يحيي حسين
يحيي حسين

تصدر محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، غدا الخميس، الحكم على يحيى حسين عبد الهادي، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 مد أجل الحكم على 79 متهما من قيادات الإخوان بينهم بديع 

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مد أجل الحكم على 79 متهما من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع بـ«أحداث المنصة» لجلسة 3 ديسمبر لعدم ورود تقرير مفتي الجمهورية.

يذكر أنه في الجلسة السابقة أحالت المحكمة 8 من قيادات الإخوان أبرزهم بديع والبلتاجي لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقدمت النيابة، خلال الجلسات السابقة، كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

وأبرز الاتهامات المسندة للمتهمين تأسيس جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور، بأنهم في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

محكمة جنح أمن الدولة يحيى حسين عبد الهادي نشر أخبار وبيانات كاذبة الأوضاع الداخلية للبلاد ب موقع التواصل الاجتماعي نشر أخبار

مواد متعلقة

المخدرات تقود شخصًا للسجن 6 سنوات فى مدينة نصر

مد الحكم على بديع في "أحداث المنصة" لـ 3 ديسمبر

أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية "أحداث المنصة"

أبرزهم بديع والبلتاجي.. المحالون للمفتي في قضية "أحداث المنصة"

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة حشيش وتغريمه 200 ألف جنيه فى مدينة نصر

بعد استطلاع رأي المفتي.. الحكم على 79 من قيادات الإخوان بـ"أحداث المنصة" غدا

المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لمتهم بالاتجار في المخدرات

غدًا.. محاكمة عامل محارة بتهمة قتل شقيقته لسرقتها بالجيزة

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

الحكومة توافق على زيادة الأجور والمعاشات وعدة قرارات أخرى

"الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات

"الوطنية للانتخابات": السماح لكل مؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة انتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 2 مارس المقبل

25 سبتمبر.. الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم