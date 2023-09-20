الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد انهيار عوارض إسمنتية.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز في ضواحي موسكو

روسيا
روسيا

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بارتفاع ضحايا انفجار الغاز المنزلي في مبنى من تسعة طوابق بشارع أوكتيابرسكايا في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو، وذلك عقب انهيار عوارض إسمنتية على رجال الإنقاذ.

وبحسب بيان الطوارئ الروسية، فإن 6 من عناصر فرق الإنقاذ أصيبوا إثر انهيار عوارض اسمنتية عليهم، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة أربعة آخرين نقلوا للمستشفى.

txt

"القاهرة الإخبارية": روسيا تقصف مصفاة "كريمنشوك" الأوكرانية لتكرير النفط

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الطوارئ الروسية أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء الانفجار.

وانهارت الطوابق الثالث والرابع والخامس في المبنى المذكور، وتعرض ما لا يقل عن 10 شقق لأضرار.

txt

روسيا تدعو إلى وقف سفك الدماء فورا فى إقليم قره باغ

روسيا تقصف مصفاة "كريمنشوك" الأوكرانية لتكرير النفط

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض مصفاة كريمنشوك الأوكرانية لتكرير النفط، للقصف من الجانب الروسي، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحًا، مشددًا على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث حظي بتصفيق مطوّل، إن "روسيا تستخدم أسعار الأغذية، والطاقة النووية سلاحًا"، مضيفًا أن روسيا تحاول المناورة بموضوع نقص الغذاء العالمي لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، انتقد زيلينسكي موسكو لما قال إنها “محاولة لاستخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحًا مقابل الاعتراف ببعض إن لم يكن جميع الأراضي التي استولت عليها”.

الطوارئ الروسية انفجار الغاز ضحايا موسكو رجال الإنقاذ

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم

البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة

"الخارجية الأردنية" تدين التصعيد الإسرائيلي.. وتطالب بوقف العدوان على جنين

السفير الفلسطيني لـ"الدستور": جريمة جنين تعكس سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة

"الفلاسى" لـ"الدستور": زيارة الرئيس السيسى للإمارات تدعم أواصر التعاون بين البلدين

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

بدء توافد الإعلاميين على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

"الأمور المستعجلة" ترفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك

تفاصيل تحركات الأهلى للتعاقد مع بديل على معلول فى يناير

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفى كيالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم