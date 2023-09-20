بعد انهيار عوارض إسمنتية.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز في ضواحي موسكو

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بارتفاع ضحايا انفجار الغاز المنزلي في مبنى من تسعة طوابق بشارع أوكتيابرسكايا في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو، وذلك عقب انهيار عوارض إسمنتية على رجال الإنقاذ.

وبحسب بيان الطوارئ الروسية، فإن 6 من عناصر فرق الإنقاذ أصيبوا إثر انهيار عوارض اسمنتية عليهم، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة أربعة آخرين نقلوا للمستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الطوارئ الروسية أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء الانفجار.

وانهارت الطوابق الثالث والرابع والخامس في المبنى المذكور، وتعرض ما لا يقل عن 10 شقق لأضرار.

روسيا تقصف مصفاة "كريمنشوك" الأوكرانية لتكرير النفط

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض مصفاة كريمنشوك الأوكرانية لتكرير النفط، للقصف من الجانب الروسي، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحًا، مشددًا على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث حظي بتصفيق مطوّل، إن "روسيا تستخدم أسعار الأغذية، والطاقة النووية سلاحًا"، مضيفًا أن روسيا تحاول المناورة بموضوع نقص الغذاء العالمي لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، انتقد زيلينسكي موسكو لما قال إنها “محاولة لاستخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحًا مقابل الاعتراف ببعض إن لم يكن جميع الأراضي التي استولت عليها”.