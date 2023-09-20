هذه المأكولات تقلل من ظهور حب الشباب في الوجه.. اعرفيها

تصاب العديد من السيدات بحب الشباب على الوجه دون معرفة السبب، فهناك الكثير من الأسباب المؤثرة على بشرتك بشكل كبير يجب تجنبها، لذلك نعرض لكم في السطور التالية تفاصيل حماية البشرة (الوجه - الظهر) من ظهور حب الشباب بكثرة، وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

مأكولات ممنوعة تزيد من ظهور حب الشباب في الوجه

هناك مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة انتشار وظهور حب الشباب في الوجه إليكم أبرزها في السطور التالية:

1 - الوجبات السريعة

تعتبر الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون من ضمن أبرز الأسباب التي تسرع في ظهور حب الشباب في الوجه.

2 - الشوكولاته

يعشق الكثير من السيدات تناول الشوكولاته، ولكن الإكثار منها يتسبب في ظهور حب الشباب بشكل كبير في الوجه والظهر، لذلك يمكنك تناول الشوكولاته الداكنة لأنها تحتوي على دهون أقل.

3 - منتجات الألبان

تعمل منتجات الألبان على رفع مستويات الإنسولين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة محتملة في ظهور حب الشباب بشكل كبير في الوجه.

4 - فواكه متنوعة (أصحاب الحساسية)

هناك بعض من الفواكه التي تتسبب في ظهور حب الشباب لأصحاب البشرة الحساسة أو من لديهم حساسية ومن أبرز أنواع الفاكهة:" الفراولة - المانجو - الطماطم ".

طرق للحفاظ على الوجه وحماية من حب الشباب

هناك بعض الخطوات الطبية التي يجب أن تتابعها السيدات لتقليل إحتمالية ظهور حب الشباب في الوجه والظهر، وإليكم أبرزها في السطور التالية:

1- احرصي على شرب الماء باستمرار لحماية الجلد من الجفاف.

2 - عقب ظهور حب الشباب في الوجه لا تقومي بلمس وجهك حتى لا تنقلين العدوى بالجلد بشكل كامل.

3 - احرصي على وضع واقي شمس أثناء خروجك من المنزل.

4 - ابتعدي عن استخدام المستلزمات التجميلية لأشخاص أخرين حتى لا تنقلين عدوى للجلد.

5 - استشيري طبيبك في الحصول على مرطب مناسب لنوع بشرتك.

6 - ابتعدي عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والنسكافيه.