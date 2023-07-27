الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

7 خطوات... أفضل طريقة للتعامل مع حب الشباب

حب الشباب
حب الشباب

يعاني الكثير من الفتيات والشباب، من الظهور المفاجئ لحب الشباب في الوجه، الذي يسبب الإزعاج لدى الكثير.

ويبحث الكثير منهم عن الطرق الصحيحة والطبية للتعامل مع حب الشباب في الوجه خوفاً من انتشارها بشكل ملفت، والتي كشف عنها تقرير نشر في موقع “health.harvard”. 

الطريقه الصحيحة والطبية للتعامل مع حب الشباب في الوجه

يجب أن تتبع السطور التالية حفاظاً على نضارة بشرتك وحمايتها من بقع حب الشباب المزعجة وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - إذا ظهر في وجهك حب الشباب المفاجئ يجب أن تتجنب اللعب في حبوب الوجه حتى لا تترك أثراً أو تقوم بنقل المزيد من البكتريا على وجهك وتزيد من كم حب الشباب.

2 - يجب عليك أن تحمي وجهك من التعرض المباشر لإشاعة الشمس الضارة وإستخدام الواقي.

3 - يجب غسل الوجه بالماء الفاتر يومياً مع استخدام الغسول الطبي وذلك بعد إستشارة طبيبك أولاً للحصول على الغسول المناسب مع بشرتك إذا كانت دهنية أو جافة أو المختلطة.

4 - يجب أن تهتم بشرب الماء والعصائر الطبيعية للحفاظر على رطوبه جسمك وبشرتك خصوصاً في الصيف.

5 - قم بتغير منشفة وجهك بانتظام، لأن المناشف المتسخة بالبكتيريا تعمل على زيادة انتشار حب الشباب في الوجه.

6 - " للفتيات " يجب أن لا تستخدمي الميك أب الخاص بالأخريين حتى لا تتعرضي بـ البكتيريا نتيجة استخدامه وسيزيد من حجم حب الشباب.

7 - الترطيب المستمر يساعد البشرة على جعلها أكثر نعومة وحمايتها من الجفاف خصوصاً في فصل الشتاء.

حب الشباب حب الشباب المفاجئ البكتيريا إشاعة الشمس الترطيب البشرة

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