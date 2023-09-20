جامعة سوهاج تشارك فى تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأنه بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، تستعد الجامعة لتنفيذ فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، الذي يهدف إلى دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وتنمية الفكر والوعي الثقافي لمختلف الأعمار في مختلف الفنون، وينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

إنشاء جداريات تحكى تاريخ سوهاج

وأكد رئيس الجامعة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الموهوبين واحتضانهم بمختلف المجالات، سيتم إطلاق وتنفيذ المشروع، والذي يتضمن أيضاً إنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج، بالإضافة إلى أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، و تدشين أول معرض للكتاب، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية.

جدير بالذكر أن اللجنة المنفذة والمشرفة على المشروع، والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة، تضم في عضويتها كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا المصرية، إلى جانب رؤساء قطاعى صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية، والكاتب الصحفى وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب المحافظ.

رئيس جامعة سوهاج يترأس اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية

فيما ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المستشار محمد ضياء، المستشار القانوني للجامعة، وأحمد عامر مدير الإدارة وأعضاء الإدارة.

وفي بداية الاجتماع هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة لتعيينه مستشاراً قانونياً للجامعة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأكد النعماني خلال الاجتماع أن إدارة الشئون القانونية هي إحدى أهم الإدارات الموجودة بالجامعة، فهي تقدم كل الخدمات والاستشارات القانونية أو أي مهام أخرى توكل إليها، بمنتهي الحياد وتطبق العدالة والمساواة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وتطبيقها بالشكل القانونى الصحيح.

واستمع رئيس الجامعة إلى كافة الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل كل المعوقات وحل كافة المشاكل التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم، والوقوف على متطلبات تطوير العمل ومناقشة آليات رفع مستوى وكفاءة العمل فنياً وإدارياً، موجهاً الشكر إلى كافة العاملين بالإدارة على ما حققوه خلال الفترة الماضية من ممارسات أدت إلى تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية على كافة الأصعدة.