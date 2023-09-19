رئيس جامعة سوهاج يصرف مكافأة شهر للعاملين بمناسبة المولد النبوى

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، واستعداداً لانطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م.

وأكد النعماني أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة موظفيها والمنتسبين لها، تقديراً لجهودهم المبذولة، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الحالية، كجزء من مسئوليتها تجاه العاملين وأسرهم، موضحًا أن القرار ينص على صرف مكافأة شهر من الأساسي بحد أدنى ٦٠٠ جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، حيث تصرف المكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والعمالة المؤقتة، بالإضافة إلى التربية العسكرية والاستعانة والكادر الطبي بكل من فضل تعليم والمستشفيات الجامعية، والمنتدبين إلى الجامعة.

واحتفل مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج باليوم العالمي للصم واليوم العالمي للغة الإشارة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب الصم وذويهم.

وأكد رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاَ لرؤية مصر 2030، تسعى لإتاحة التعليم بجودة عالية دون التمييز بين الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب ذوى الإعاقات بشكل خاص، فتعمل دوماً على تحسين مستوى جميع الخدمات التعليمية المقدمة لهم، كما تحرص على دمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأسوياء، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع.

وفي كلمته، أوضح الدكتور عبدالناصر يس أن الجامعة تحرص في ضوء توجهات القيادة السياسية، على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية لدعم ذوي الإعاقة، بهدف إدماجهم مع زملائهم، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تتوانى عن تقديم كل ما تستطيع توفيره للطلاب ذوي الإعاقة خاصة الصم، للتيسير عليهم وذويهم طوال فترة دراستهم الجامعية.

ومن جهته، أشار الدكتور خالد عمران إلى أن اليوم يمثل الاحتفال باليوم العالمي للصم الذين هم جزء أساسي لا يتجزأ من كيان الجامعة، مشيداً بما يقدمه المركز من خدمات وأنشطة واحتفالات للطلاب ذوي الإعاقة عامة، وموجهاً شكره للقائمين على مركز "نور البصيرة" واهتمامهم ورعايتهم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة.

ووجه الدكتور عماد الصوينع فى كلمته، شكره وتقديره لرئيس الجامعة لرعايته واهتمامه بالطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، كما أكد حرص مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة على الاحتفال بكل المناسبات التي تخص الطلاب الصم الذين أصبحوا من نسيج الجامعة، مضيفاً أنه تم تسليم شهادات تقدير لطلاب كلية الطب الذين اجتازوا ورشتى المصطلحات الطبية بلغة الإشارة، وفنيات التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم أن الاحتفال بدأ بالسلام الجمهوري الذي أداه الطلاب الصم بالجامعة، بقيادة أمل البارودي مترجمة لغة الإشارة بالجامعة، ثم القرآن الكريم للطالب طه حسين طالب قاهر التوحد، ثم عدد من الفقرات الفنية.