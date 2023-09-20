الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"الخارجية الأردنية" تدين التصعيد الإسرائيلي.. وتطالب بوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين، محذرة من استمرار دوامة العنف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وشدد المجالي على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.

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المنطقة على وشك الانفجار.. الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وغزة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، والتي كان آخرها استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، رد إسرائيلي رسمي على الدعوات لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، جرائم الاحتلال في مخيم جنين، وغزة، وعقبة جبر بأريحا، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، في الوقت الذي تحمل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد لإخفاء حجم الانتهاكات التي ترتكب يوميا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، بدلاً من الحلول السياسية التي تعبر عن الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة، وتخريب أي جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع.

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