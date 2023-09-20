بعد تبادل إطلاق النيران.. مقتل عنصر إجرامى وضبط شقيقه فى أكتوبر

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه، اليوم الأربعاء، وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأكتوبر.

مقتل عنصر إجرامى وضبط شقيقه فى أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات فى جنايتى "استعمال قسوة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه" وشقيقه لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه.

وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 900 طلقة،21 خزينة، 4 سلاح أبيض، رشاش، 6 أجهزة لاسلكى، 5 شواحن، تليسكوب، نظارة رؤية ليلية، 3 سيارات "اثنتان منها دون لوحات معدنية"، مولد كهربائى، كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة، يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات، كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، طلقات نارية، مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري لتأمين نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة.