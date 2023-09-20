الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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مصر

موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وخطوات الاستعلام

الاغتراب
الاغتراب

ساعات قليلة تفصلنا على الإعلان الرسمي عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، وذلك بالتزامن مع إغلاق باب التقديم بتقليل الاغتراب 2023، لتنسيق المرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشغل أذهان الكثير من الطلاب على المؤشر العالمي للبحث "جوجل" عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للاستعلام عن النتيجة بسهولة.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وتنشر "الدستور" في التقرير التالي كافة التفاصيل عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والرابط المباشر، وميعاد إغلاق التقديم في تقليل الاغتراب.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وانتهى التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب لعام 2023، لطلبة المرحلة الثالثة، مساء أمس الثلاثاء، طبق إعلان وزارة التعليم العالي، عقب فتح باب التقديم له بمرحلة تقليل الإغتراب منذ ٣ أيام، وهذا ما لم تصدر وزارة التعليم العالى قرارا بمد التقديم لمدة يوم إضافي.

ويتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي المصرية نتيجة تقليل الاغتراب عقب غلق باب التقديم بمدة لا تزيد عن حوالي 72 ساعة.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويتاح لطلبة الثانوية العامة 2023، القيام بالاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

  1. ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  2. اضغط على كلمة استعلام.
  3. ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري.
  4. الضغط على استعلام.
  5. ثم ستظهر لك النتيجة.

موعد ورابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

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قبل إغلاق التقديم.. خطوات عمل تقليل الاغتراب 2023

  1. ادخل على موقع التنسيق الإلكترونى مباشرة من هنا.
  2. قم بإدخال رقم الجلوس وقم بكتابة الرقم السري للتقديم
  3. وسوف تظهر للطالب نتيجة ترشيحه والكليات والأماكن التي سوف يتاح له التحويل لها.
  4. اختر الكليات الراغب الطالب في التحويل إليها.
  5. اضغط على كلمة حفظ.
  6. وفقًا للطاقة الاستيعابية، فإن تكون تحويلات تقليل الاغتراب لكافة طلاب المرحلة الثالثة سزف تكون في حدود النسبة المُقررة وهي (10%).
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