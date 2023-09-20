صدور الترجمة العربية من "الحياة المريبة للجثث البشرية" لـ مارى روتش

صدرت حديثًا عن منشورات تكوين، ضمن سلسلة "تساؤلات"، الترجمة العربية من كتاب "الحياة المريبة للجثث البشرية" للكاتبة الأمريكية ماري روتش، ومن ترجمة د. إيمان معروف.

الحياة المريبة للجثث البشرية

"الموتُ ليسَ مملًّا بالضَّرورة".

هذا ما تفتتحُ به الكاتبة والصحفية الأمريكية "ماري روتش" كتابَها المشوِّق، فتتقصَّى وتناقشُ في سياقٍ تاريخيٍّ وأخلاقيٍّ ومنطقيٍّ، وعلميٍّ كذلك، إنْ كانَ الأجدر بالجثث البشرية تقديم خدماتها للحياة البشرية بدلًا من الاكتفاء بالاستلقاء على ظهورها متيبِّسةً، ومتحلِّلةً ببطءٍ وكسل.

تأخذنا الكاتبة المثابرة في رحلة عجائبية ومثيرة، ومقززة أحيانًا، لتطلعنا على خلاصة ألفي عامٍ من استغلال الجثث البشرية في الدِّراسات الطبية التشريحية، والتحقق من الادعاءات التاريخية والدينية، وتطوير العلوم العسكرية، وصناعة السيارات والطائرات والأبحاث الكثيرة المذهلة، والمريبة، التي تحاول كلُّها التوصل إلى طريقة مُثلى للتخلص من الجثث البشرية على نحو مفيدٍ وعمليٍّ، ناهيك عن الأبحاث التي تتطرَّق إلى أصل الرُّوح وأين تكمن من الجسد؛ وصولًا إلى علم زراعة الأعضاء الذي حقَّق طفراتٍ مذهلةً في القطاع الطبي بما يعود بفائدةٍ لا تقدر بثمن على البشرية.

كما لا يخلو الكتاب من الطرافة والفكاهة التي تعتمدها الكاتبة، لا سيما أمام موضوع أكل اللُّحوم البشرية وثقافات الشعوب السَّالفة بممارسةِ طقوسٍ علاجيةٍ مستخدمةً أعضاء أو مستخلصاتٍ بشرية بشكل لا يتخيَّله العقل. إنَّه باختصار كتابُ فضول علمي في جزء منه، وطموح استكشافي في آخر، كما لا يخلو من التشويق والاستفزاز والغرابة المفرطة؛ ما يجعله مادةً دسمةً لعشَّاق كتب الرعب ومواضيع الإثارة.

نبذة عن ماري روتش

ماري روتش؛ مؤلفة أمريكية متخصصة في الأدبيات العلمية والفكاهة، بحلول 2016، كانت قد نشرت سبعة كتب وهي: متصلب: الحيوات العجيبة للجثث البشرية "2003"، وخيال: العلم يتناول ما بعد الموت "2005" "نُشر في بعض الأسواق تحت اسم ستة أقدام تحت الأرض: مغامرات ما بعد الموت"، والاتصال الجنسي: التزاوج العجيب بين العلم والجنس "2008"، وتجهيز الحقائب من أجل المريخ: العلم العجيب للحياة في الخلاء "2010"، وكوكبي: إيجاد الدعابة في أغرب الأماكن، والابتلاع: مغامرات في القناة الهضمية "2013"، والنخر: العلم العجيب للبشر في الحرب "2016".