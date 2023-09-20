إزالة 14 مكمورة فحم بمساحة 1400 متر بقرية الأخماس بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمنوفية من إزالة 14 مكمورة فحم مخالفة في السادات، وذلك لخطورتها على المواطنين وأيضًا مخالفتها الاشتراطات البيئية، ومخالفتها للقانون، وذلك بتواجد قوة أمنية مع وفد من المحليات.

وأكد صفوت معوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، أن ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة، ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 14 مكمورة فحم حرق مكشوف

وفي ضوء تكليف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، قاد صفوت معوض بحيري رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، وفي حضور إبراهيم زنون رئيس الوحدة المحلية بالأخماس، ومعتمد محمود صقر مدير إدارة البيئة بالمركز، وأشرف سعيد عبدالحكم رئيس قسم تحسين البيئة بالمركز والقوة المرافقة من نقطة شرطة الخطاطبة، حملة لإزالة عدد 14 مكمورة فحم حرق مكشوف على مساحة حوالي 1400 متر بمدق البطاطس حوض الجبل بنطاق قرية الأخماس بمعدات الوحدة المحلية.

وشدد رئيس الوحدة المحلية على تعقب مكامير الفحم الغير مطابقة للمواصفات، نظرًا لخطورتها الكبيرة على البيئة، وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

إزالة مكامير الفحم

إزالة مكامير الفحم