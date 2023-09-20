برفقة ابنتها.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلاد “اللورد غانيشا" (صور)

احتفلت الفنانة بريانكا شوبرا مع ابنتها مالتي ماري شوبرا جوناس، وذلك بمشاركة مجموعة من الصور برفقتها وهي تعانق مجموعة من الألعاب الخاصة بها، وذلك في منزلهما بلوس أنجلوس بكاليفورنيا، في صور توضح العلاقة بين الأم وابنتها.

ووفقًا لما نشره “hindustantimes” شاركت بريانكا صورًا لابنتها وهي تحتفل بعيد ميلاد “اللورد غانيشا” وهو عبارة عن طقس ديني هندي.

نشرت بريانكا الصور على موقع الصور الشهير “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “فتاتي دائمًا معي وفي حياتي .. حيث وضعت تمثال اللورد غانيشا، كما قامت بوضع لعبة جانباتي المالطية بالقرب من المعبد”.

وأظهر المنشور أيضًا مالتي وهي تلعب بلعبة Ganpati Bappa، أشاد بهذه اللحظة المعجبين بها والمتابعين لها والصور حصلت على مجموعة من التعليقات التى تثني على ظهورها.

وفي الوقت نفسه، ولدت مالتي ماري ابنة بريانكا شوبرا ونيك جوناس في 15 يناير 2022، من خلال تأجير الأرحام، غالبًا ما يشارك الزوجان الصور ومقاطع الفيديو للحظاتهما الرائعة مع ابنتهما، أما بريانكا ونيك، فقد عقدا قرانهما في ديسمبر 2018 في قصر عميد بهوان في جودبور براجستان، في حفل حضره الأهل والأصدقاء.

وكان قد تصدر اسم بريانكا شوبرا الفترة الأخيرة بسبب إعلانها الاستعانة بأم بديلة رغبة منها في الإنجاب، حيث إنها سبق وصرحت أن طفلتها ولدت قبل آوانها وعاشت أيام صعبة معها بالحضانة، ومكثت في الحضانة حوالي ثلاث أشهر لزيارة طفلتها برفقة زوجها نيك.

بريانكا شوبرا



