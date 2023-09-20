الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح: التدريب الجيد له الأثر في اكتشاف المواهب

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بجولة تفقدية شملت مدارس باحثة البادية الابتدائية ومطروح الرسمية لغات والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لمتابعة فعاليات ختام الأنشطة التربوية الصيفية للنشاط الاجتماعي والصحفي والمسرحي والموسيقي، وذلك بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة.

_ المركز الاستكشافي للعلوم

بدأ "شحاتة" جولته التفقدية بزيارة المركز الاستكشافي للعلوم حيث تابع ختام النشاط الصيفي للتربية الموسيقية حيث قدم فريق الكورال مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية الرائعة التي تدرب عليها الفريق خلال الأجازة تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية مثمنا المجهودات المتميزة والمشاركات الإيجابية الفعالة في المسابقات الوزارية والمناسبات القومية واحتفالات محافظة مطروح وإشادة قائد الأقليم اللواء خالد شعيب بتطور أداء فريق الكورال. 

_ ختام النشاط الصيفي للصحافة المدرسية

وتفقد وكيل الوزارة  مدرسة باحثة البادية الابتدائية وسط مدينة مرسى مطروح حيث تابع ختام النشاط الصيفي للصحافة المدرسية متفقدا معرض المجلات الإلكترونية والحائطية والتحقيقات والأحاديث الصحفية حيث تابع برنامج إذاعي تميزت فقراته بالترابط وقدمته طالبتين من مواهب الإذاعة المدرسية بأداء متميز ولغة عربيه سليمة واضحة وبراعة لغوية واضحة.

_ ختام النشاط الصيفي المشترك للتربية الاجتماعية والمسرحية 

وقام شحاته بزيارة مدرسة مطروح الرسمية لغات حيث تابع ختام النشاط الصيفي المشترك للتربية الاجتماعية والتربية المسرحية حيث تابع  مسرحية منهجية مبسطة وعرض فني رائع لفريق الاتحادات الطلابية. 

وقدم وكيل تعليم مطروح  الشكر لموجهي عموم الأنشطة التربوية وإدارات المدارس المشاركة  تقديرا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية خلال أجازة الصيف بشكل رائع لفت الانتباه ونال إشادة وإعجاب الجميع  علي كافة المستويات التعليمية والمجتمعية مؤكدا أن التدريب الجيد والعمل الجماعي الجاد سيكون له بالغ الأثر في اكتشاف مزيد من المواهب الطلابية وصقلها وتنمية مهاراتها بمدارس مطروح في الأنشطة التربوية بنوعياتها المختلفة. 

_ عام دراسى جديد 

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن فخره  واعتزازه بالعمل مع قيادات تربوية متميزة وموجهين ومعلمين مخلصين برهنوا جميعا علي ذلك خلال العام الدراسي الماضي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية، مشيرا  إلى أن ذلك سيكون محطة انطلاق نحو بداية عام دراسي جديد متميز يساهم في تحقيق منتج تعليمي جيد متطور.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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مطروح تعليم مطروح النشاط الصيفي الأنشطة التربوية اكتشاف المواهب

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وكيل "تعليم مطروح" يتابع فعاليات ختام النشاط الصيفي

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