شباب دمياط يشاركون في مبادرة "خمسة في واحد"

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن مشاركة شباب المحافظة في مبادرة five in one والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة ١٥ ألف مشارك من مختلف المحافظات وبمشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة بدمياط، حيث قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق المبادرة ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY عن طريق الڤيديو كونفرانس.

يتم تنفيذ الحدث فى وقت واحد فى كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

حضر اللقاء اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الإعلامي، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، مصطفى مجدي معاون الوزير، مصطفى عز العرب معاون الوزير وشهاب جمال الدين مسئول عام مشروع yly بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية بدمياط، والدكتور محمود المتبولي عميد كلية تربية رياضية بدمياط ،و احمد منتصر مكتب المدير العام.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي.

وأضاف أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات.

وصرح وزير الشباب والرياضة، أن فاعلية “Five in One” فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم ونحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة.

وقال صبحي من خلال هذا الحدث، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطة مبادراتها.